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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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Голикова сообщила, что для помощи пострадавшим в ДТП в Забайкалье делается все необходимое

Вице-премьер сообщила, что в перспективе возможна их транспортировка на лечение в Москву

ГОРКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае получают всю необходимую медицинскую помощь, в перспективе возможна их транспортировка на лечение в Москву. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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"Сделали все и делаем, и будем продолжать делать [все необходимое по линии Минздрава]", - сказала Голикова. Она отметила, что сейчас 21 человек находится в лечебных учреждениях, из которых от семи до 10 пострадавших - в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном состоянии и с травмами средней тяжести. "Все, что касается лекарств, медицинских изделий, запасов крови у них имеется, они всем обеспечены", - добавила вице-премьер. По ее словам, сейчас по линии учреждений Минздрава РФ, в основном - института имени Бурденко, организованы телемедицинские консультации.

"Если будет необходимость через какое-то время, [когда] ситуация стабилизируется со здоровьем, госпитализировать их сюда - госпитализируем, такое предложение я губернатору отправила, но пока они, к сожалению, в таком состоянии, когда они не транспортабельны", - сообщила вице-премьер.

"Если все-таки потребуется [транспортировка] уже в той стадии, когда людей можно возить, тогда нужно будет это все сделать, перевезти [пострадавших] в те клиники, которые будут необходимы для их выхаживания и выздоровления", - сказал Медведев. "Следите тогда за этим и докладывайте", - поручил премьер.

Голикова сообщила также, что властями Забайкальского края принято решение о выплате 1 млн рублей семьям погибших в этом ДТП и 400 тыс. - получившим тяжелые и средние травмы, а также 200 тыс. - получившим легкую степень повреждений. "Сейчас работа продолжается. Вместе с силами и средствами края подключились не только Министерство здравоохранения, но и Федеральная служба по труду и занятости, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, для того, чтобы по всем линиям <...> оказывать всю необходимую помощь. Мы это держим на контроле", - сказала зампред кабмина.

Медведев подчеркнул, что в отдельные дни количество людей, которые погибают на дорогах, доходит до 30-40, причем "это даже не крупные аварии". "Конечно, [это] очень печальная статистика, а вот вчера как раз случилась очень серьезная авария", - заметил премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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