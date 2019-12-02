Жители Перми пожаловались на тараканов в детской больнице

ПЕРМЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю обследуют детскую краевую клиническую больницу в Перми после жалоб на тараканов, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

В понедельник утром в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" появился пост с фотографиями и жалобами на тараканов в больнице, расположенной в Перми по адресу Баумана, 17. Позже информация об обнаружении насекомых в медицинском учреждении появилась и в региональных СМИ.

"В связи с публикациями в средствах массовой информации о наличии насекомых в отделении "Краевой детской клинической больницы" (город Пермь, Баумана, 17), управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в рамках проверки будет проведено энтомологическое обследование помещений", -- сказано в сообщении.

По данным сайта медучреждения, больница состоит из двух отделений, которые располагаются по адресам Баумана, 17 и Баумана, 22. В первом находятся в том числе хирургическое и офтальмологическое отделения.