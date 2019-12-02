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Форум "Российский Кавказ" собрал на Ставрополье более 250 участников

В рамках форума начнется подготовка к молодежному форуму "Машук"

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 2 декабря. / ТАСС/. Политологический форум "Российский Кавказ" в понедельник открылся в Минеральных Водах Ставропольского края. В дискуссионных и образовательных площадках участвуют более 250 человек из Северо-Кавказского федерального округа, а также из Адыгеи и Краснодарского края.

"Проведение данного форума, ставшего для нас уже традиционным, имеет важное значение. Мы ежегодно встречаемся на гостеприимной земле Российского Кавказа для того, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с различными сторонами общественно-политической, духовной, культурной жизни народов региона, ознакомиться с позитивными практиками субъектов СКФО, обменяться опытом, передовыми идеями, выработать общие позиции по возникающим вызовам и угрозам", - отметил на открытии форума заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Михаил Мишин.

По его словам, в этом году формат проведения форума будет изменен. "Мы решили отойти от прежнего формата, который носил практически официальный характер, когда основной упор делался на проведение пленарного заседания с официальными лицами и секционные заседания с участием экспертов. В этот раз мы постараемся сосредоточиться на командной работе с более широким участием представителей молодого поколения и возможностью неформального общения с опытными специалистами по наиболее актуальным проблемам, волнующим население северокавказских республик", - добавил представитель ФАДН.

Советник руководителя ФАДН Анна Полежаева сообщила, что на форуме обсудят ключевые направления развития Северо-Кавказского федерального округа. "Форум действительно изменился. В этом году это прежде всего образовательная, коммуникационная площадка. Именно в таком формате мы разберем и обсудим ключевые направления развития Северо-Кавказского федерального округа", - отметила Полежаева.

Она добавила, что в рамках форума начнется подготовка к Северо-Кавказскому молодежному форуму "Машук". "В 2020 году все, что обсуждается на форуме, станет предметом развития этих направлений в рамках государственной программы ФАДН и тех мероприятий, которые проводятся на территории СКФО. Это как раз, в том числе и молодежный форум "Машук". Одна из секций посвящена формированию команды форума, мы считаем, что это перспективно и правильно начинать подготовку уже сейчас. Мы услышим реальные запросы на то, какие направления там должны быть", - сказала советник руководителя ФАДН.

По ее словам, участникам форума "Российский Кавказ" следует активно включиться в работу. "Сейчас в России проходят на всех уровнях мероприятия таких образовательных конструкций: управленческие конкурсы, межрегиональные семинары, которые администрируются на самом высоком уровне администрацией президента и проходят на федеральном уровне и в регионах. Мы не стали исключением, поэтому мы очень ждем консолидированной, общей работы, чтобы понять свои точки роста в этом вопросе, понять, как мы будем дальше развивать это направление в части образовательного формата, интереса тем и вашего запроса о том, что должно обсуждаться на форуме", - отметила Полежаева.

О форуме

VII Политологический форум "Российский Кавказ", который пойдет 2-3 декабря в Минеральных Водах, организован Федеральным агентством по делам национальностей. Его основная цель - повышение эффективности механизмов взаимодействия органов государственной власти и общества в сферах межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также социально-экономического развития СКФО.

В этом году Форум представляет собой дискуссионную и образовательную площадку для представителей со всего Северо-Кавказского федерального округа, а также из Республики Адыгея и Краснодарского края, включая представителей органов государственной власти ответственных за национальную, внутреннюю и молодежную политику, социально-экономическое развитие, туризм, образование, культуру, а также экспертного и научного сообщества, общественных организаций, студенческого актива, участников Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019".

На полях Форума, в рамках работы тематических групп, будет осуществляться поиск решения и проектных идей по развитию Северного Кавказа по шести направлениям: гармонизация межнациональных отношений; формирование благоприятной среды для развития некоммерческого сектора, общественных объединений и сообществ; подготовка кадров для современной экономики и реализации запросов работодателей округа; сохранение традиций, межкультурная коммуникация и продуктивное взаимодействие в области популяризации культуры и традиций; реализация туристического потенциала Кавказа; формирование команды "Машука".

Форум "Российский Кавказ" проводится с 2012 года. Он посвящен актуальным вопросам, касающимся социально-экономического развития Северного Кавказа и ориентирован на повышение эффективности реализации государственной национальной политики в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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