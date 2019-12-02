SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщила в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.

Издание отметило, что с весны этого года Шлегель стал активно публиковать в своем аккаунте в Instagram фотографии с видами Баварии. Как выяснила газета, примерно тогда же он и получил немецкое гражданство и с весны работает в Мюнхене в германском офисе компании-разработчика системных решений для корпоративных и домашних пользователей Acronis. Он занимает должность директора стратегических проектов и операций.

Süddeutsche Zeitung в связи с этим утверждает, что принятие на такую работу человека, который раньше представлял интересы российской организации "Наши", является "инцидентом". В компании в ответ на запрос издания подчеркнули, что Шлегель "никогда не имел доступа к исходному коду продуктов Acronis или серверам клиентов"