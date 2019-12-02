Пиотровский считает "неприличным" создание катка на Дворцовой площади Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил в понедельник журналистам, что считает "неприличным" открывать каток на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

На заседании правительства Санкт-Петербурга 26 ноября депутат Госдумы Сергей Боярский выступил с предложением активнее в будущем задействовать главную городскую площадь во время новогодних праздников. В частности, он напомнил, что ранее на Дворцовой площади в период зимних каникул размещался каток.

"Делать каток на Дворцовой площади абсолютно неприлично <…> Дворцовая площадь - не Красная площадь. Другое дело, что на Дворцовой площади делали ледовые скульптуры. Их посещали люди, это было замечательно. Это как раз то, что можно делать на Дворцовой площади. Не надо превращать Дворцовую площадь в ЦПКиО (Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова - прим. ТАСС), не надо превращать площадь в стадион", - сказал Пиотровский, отвечая на вопрос о том, как он оценивает возможность открытия катка на Дворцовой.

По его мнению, у площади "есть свои исключительные особенности, которые можно использовать и которые могут работать". "Ледовый дворец и ледовые скульптуры - это было замечательно. Другое дело, что это требует больше усилий и меньше приносит денег, в отличие от катков", - добавил он.

Дворцовая площадь перед Эрмитажем считается главной площадью Санкт-Петербурга, на ней проходят военные парады, праздничные концерты и шоу. Мероприятия на Дворцовой согласовываются с дирекцией Государственного Эрмитажа, поскольку они могут повлиять на состояние музейных ценностей. Несколько лет подряд на Дворцовой площади зимой обустраивали каток, но, по настоянию дирекции Эрмитажа, от этого отказались, поскольку после демонтажа катка, располагавшегося вокруг Александровской колонны, музей не досчитался нескольких фигур орлов на ограде.