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Путин подписал закон о приоритетном зачислении в школу и сад детей из одной семьи

В Совете Федерации отметили, что принятие закона будет способствовать укреплению семьи
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о приоритетном зачислении детей в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает "предоставление проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства детям права преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования (с 1 по 4 классы) в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры".

Соответствующие поправки вносятся в Семейный кодекс РФ и закон об образовании.

Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, принятие закона будет способствовать укреплению семьи, созданию благоприятных условий для обучения и развития детей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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