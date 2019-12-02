Туры в Крым на новогодние праздники подешевели

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Стоимость новогодних туров в Крым снизилась на 8,3% в сравнении с прошлым сезоном, количество бронирований отелей увеличилось на 35%, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтуризма региона.

Туристический сезон в Крыму считается круглогодичным. Кроме пляжного отдыха в регионе работают бальнеологические курорты, осенью и зимой организованы гастрономические фестивали. Впервые рекордное за постсоветские годы число туристов в Крыму отдохнуло по итогам 12 месяцев 2018 года - около 6,8 млн человек. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а к началу зимы на полуострове побывало уже 7 млн туристов.

"Заметно усилившееся бронирование новогодних туров началось еще с лета, и сейчас курортные регионы показывают увеличение загрузки до 70%, а некоторые крупные курортные комплексы - до 85%. Средняя стоимость отдыха в Крыму на новогодние праздники упала по сравнению с прошлым годом в среднем на 8,3 %, а рост числа броней показал повышение на 35%", - говорится в сообщении.

По данным крымского министерства, больше всего туристов с начала года отдохнули на Южном берегу полуострова - 48,7% от общего числа. На западном побережье - 24,8%, на восточном - 14,5%, в Симферополе и его пригородах, а также Бахчисарайском районе - 12%.

Ранее сообщалось, что власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов. В 2020 году турпоток в республику, по прогнозам, превысит 8 млн человек.