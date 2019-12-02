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Два человека вышли из состава Нобелевского комитета по литературе

Кристоффер Леандер объяснил свое решение тем, что академия еще недостаточно перестроилась после скандала 2018 года

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Два члена нового Нобелевского комитета по литературе, приступившего к работе 1 февраля этого года, отказались продолжать работу в нем. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Шведской академии, присуждающей высокую награду.

"В ноябре 2018 года Шведская академия назначила новый Нобелевский комитет для работы в 2019 и 2020 годах. В течение года в состав комитета входили четыре члена академии: [писатели] Андерс Олссон, Пер Вестберг, [поэты] Кристина Лугн, Йеспер Свенбро и пять внешних экспертов: [критики] Микаэла Бломквист, Ребека Кярде, [писатель] Кристоффер Леандер, [критик и переводчик] Хенрик Петерсен и [писатель] Гун-Бритт Сундстрём. Гун-Бритт Сундстрём и Кристоффер Леандер объявили, что уходят из комитета в преддверии работы над Нобелевской премией по литературе в следующем году", - отмечено в сообщении.

"Печально, что Гун-Бритт Сундстрём и Кристоффер Леандер покидают Нобелевский комитет, их там очень ценили. Мы благодарны за значительные усилия, которые они приложили в этом году, а сейчас мы смотрим на то, как будет организована работа Нобелевского комитета по Нобелевской премии 2020 года по литературе", - заявил по этому поводу постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм.

Леандер объяснил свой уход тем, что академия еще недостаточно перестроилась после скандала 2018 года. "Я оставляю место в Нобелевском комитете, потому что у меня нет ни терпения, ни времени ждать результата работы по изменению, которая была начата, - написал он в газете Svenska Dagbladet. - У академии и у меня разные взгляды на время, один год слишком долго в моей жизни и слишком коротко в жизни академии".

Сундстрём в своем комментарии газете Dagens Nyheter пояснила, что уходит не только из-за того, что пять внешних членов Нобелевского комитета стали просто связующим звеном между академией и общественностью, а что на ее решение выйти из состава комитета повлияло присуждение Нобелевской премии писателю Петеру Хандке. "Выбор лауреата премии 2019 года не только означал выбор литератора, но и истолковывался внутри академии и за ее пределами как выбор позиции для взгляда на литературу как на нечто, стоящее выше "политики". Эта идеология - не моя", - подчеркнула она.

Скандал в академии и премия 2019 года

Особенностью этой Нобелевской недели стало то, что стали известны имена сразу двух лауреатов премии по литературе - за 2018 и 2019 годы. Шведская академия приняла в мае прошлого года решение о переносе оглашения победителя в связи с тем, что число ее членов уменьшилось, а доверие к ней "во всем мире ослабло" на фоне скандала. В отношении известного деятеля культуры Жан-Клода Арно - мужа члена академии, поэтессы Катарины Фростенсон - велось расследование обвинений в домогательствах к большому числу женщин. Авторитетность выбора лауреата малым количеством голосов могла быть поставлена под сомнение, о чем заявил Нобелевский фонд.

Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, австрийский драматург Петер Хандке получит премию 2019 года за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта".

Присуждение премии Хандке было неоднозначно воспринято как в Швеции, так и в ряде других стран. Австрийца часто критикуют за поддержку сербов в вооруженном конфликте в Югославии в сочинении "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина или Справедливость для Сербии". Хотя в самом эссе писатель четко объяснил, что не ставит под сомнение резню в Сребренице, уже на следующий день после объявления лауреатов пережившие эту трагедию жители региона потребовали отобрать у Хандке премию. От работы с Хандке также отказывались театры после того, как писатель посетил в гаагской тюрьме первого президента Сербии Слободана Милошевича (1941-2006), а затем выпустил эссе о процессе над ним и в итоге выступил с речью на похоронах опального югославского лидера.

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Швеция
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