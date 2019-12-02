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Осадки на Юге России к концу недели сменятся солнечной погодой

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, местами будут небольшие заморозки

ТАСС, 2 декабря. Дождливая погода, установившаяся на Юге России в начале недели, к выходным сменится на солнечную, но местами с небольшими заморозками. Об этом ТАСС в понедельник сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Характер погоды во вторник и в ночь на среду на юге России будет определять прохождение атмосферного фронта и волнового циклона, поэтому будет облачно, с осадками. Тенденция первой недели зимы - быстро меняющаяся погода в начале недели, к четвергу и пятнице установится высокое атмосферное давление. Будет без осадков, солнечно, но по ночам, особенно в северных районах, с заморозками", - сказал он.

В Крыму во вторник ожидается 4-6 градусов тепла, в ночь на среду столбик термометра опустится до 1 градуса мороза - 1 градуса тепла, ночью ожидается мокрый снег, днем - дождь. В среду днем в Симферополе прогнозируют 1-3 градуса тепла, в ночь на четверг снова подморозит. В четверг днем потеплеет до 4-6 градусов, и такая температура сохранится до конца недели. При этом атмосферное давление будет высоким, днем ожидается солнце.

В Сочи кратковременные дожди в ночь на среду сменятся ливнями при температуре 4-6 градусов тепла, в среду большую часть дня сохранятся сильные осадки. В ночь на четверг температура понизится до 0-3 градусов мороза. Такая температура продержится одну ночь, потом днем ожидается солнце, воздух прогреется до 7-8 градусов тепла, ночью ожидается около нуля, в горных районах не исключен снег.

Во вторник в Краснодаре будет дождливо, 4-6 градусов тепла. В ночь на среду такая погода сместится на восток, и под ее влияние попадут Старопольский край, республики Северного Кавказа. Погода будет облачной с осадками, 0-2 градуса тепла. В Ростовской и Волгоградской областях прогнозируются кратковременные осадки.

"В Пятигорске во вторник - облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем около 2 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха понизится до небольших заморозков, осадки прекратятся, небо будет ясным. Днем в четверг ожидается до 3-5 градусов тепла, в субботу - солнечно, без осадков, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла", - добавил ведущий специалист "Фобоса".

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКрымСтавропольский крайВолгоградская область
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