Храм святого Саввы в Белграде будет завершен и освящен до конца 2020 года

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Сербский Храм св. Саввы будет достроен и освящен до конца 2020 года. Об этом сообщил в понедельник патриарх сербский Ириней во время встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Патриарх поблагодарил президента за его вклад и за помощь, которую обеспечило государство для завершения работ в Храме св. Саввы. Он информировал президента о текущем состоянии работ и желании завершить работы и освятить храм до конца будущего года", - говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.

В свою очередь президент Вучич сказал, что государство продолжит помогать в завершении работ, а собор станет одним из самых узнаваемых символов Сербии. Собеседники также обсудили текущую ситуацию в стране и проводимые экономические реформы, отмечается в сообщении.

Храм святого Саввы в Белграде - один из крупнейших православных соборов в мире. Его площадь составляет 7570 кв. м, диаметр купола - 35 м, а высота достигает 65 м. Он был освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1169-1236). По преданию, собор возвели на месте сожжения его мощей турками в 1594 году.

Строительство началось в 1894 году, но долгие годы шло по большей части только планирование и согласование. К возведению самого здания приступили лишь в 1935 году. Вторая мировая война прервала процесс, который был возобновлен в мае 1986 года. Купол завершили в 1989 году, а в 2004 году состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.

Помощь в украшении купола и алтаря храма оказывает Россия. Благодаря участию российских художников грандиозный купол храма был украшен мозаикой. Центральный элемент купола - мозаичное панно "Вознесение Христово" - создавали 70 художников из России и Сербии, возглавил работы Народный художник РФ, член президиума Российской академии художеств Николай Мухин, руководивший росписью храма Христа Спасителя в Москве.