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Худрука Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы

Ранее его госпитализировали с воспалением легких
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин в понедельник был выписан из больницы, куда был госпитализирован с воспалением легких. Об этом сообщила ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова.

"[Юрий Мефодьевич] выписался, все в порядке", - сказала она, добавив, что худрука ожидают в театре в течение недели. Соломин был госпитализирован 19 ноября, у него поднялась высокая температура.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. Народный артист СССР (1988), лауреат Государственной премии РФ (2001), художественный руководитель Государственного академического Малого театра. Снимался в таких фильмах, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить".

Теги
РоссияСоломин, Юрий Мефодьевич
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