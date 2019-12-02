Медики Литвы и РФ осуществляют совместный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями

ВИЛЬНЮС, 2 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Медики Клайпеды и Калининграда осуществляют совместный проект по ранней диагностике онкологических заболеваний и их предупреждению. Проект стоимостью более €970 тыс. реализуется в рамках финансируемой ЕС программы по развитию сотрудничества приграничных регионов. В нем участвуют Клайпедская республиканская больница, Клайпедский университет и Центральная городская клиническая больница Калининграда.

Как рассказал журналистам директор Клайпедской республиканской больницы Дарюс Степонкус, в рамках программы намечены мероприятия по обмену опытом, а также приобретение современной диагностической аппаратуры. "Медицина в наши дни тоже может быть без границ и тем самым успешнее служить здоровью людей", - сказал он. В ноябре партнеры провели в Клайпеде научно-практическую конференцию. Первый ее день был посвящен теоретическому ознакомлению с лучшей практикой и наработками литовских и российских специалистов. Второй день участники мероприятия посвятили визитам в медицинские учреждения Клайпеды.

По словам Степонкуса, стажировки и обмен опытом, в ходе которых партнеры намерены выработать единые методические рекомендации по диагностике наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний, продолжатся. "Такое сотрудничество обогащает и литовских, и российских медиков, а в итоге идет на пользу нашим пациентам", - сказал он.