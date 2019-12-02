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Отравившихся в столовой ижевского завода рабочих выписали из больницы

В конце ноября из-за отравления в столовой ижевского электромеханического завода к медикам обратились более 30 человек

ИЖЕВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Работников ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) "Купол", которые ранее отравились в столовой предприятия, выписали из больницы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе предприятия.

В конце ноября стало известно о том, что 11 работников завода попали в больницу после отравления в столовой, всего за помощью к медикам обратились более 30 человек. У 14 сотрудников столовой выявили ротавирусы и норовирусы, работу комбината по решению суда приостановили на 30 суток.

"По состоянию на 2 декабря из больниц Ижевска выписаны все сотрудники завода, пострадавшие в результате внештатной ситуации в работе комбината питания ИЭМЗ "Купол", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас в помещениях пищеблока завершаются работы по устранению недочетов, которые выявило управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

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РоссияУдмуртия
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