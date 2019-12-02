Путин подтвердил право на квартиру военных, обеспеченных жильем еще до службы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который сохраняет право на получение жилья для военных, которые были обеспечены квартирами в качестве членов семей других военнослужащих до своего прихода в армию. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Федеральный закон устанавливает, что военнослужащие, которые самостоятельно не реализовали свое право на обеспечение жилыми помещениями в составе членов семей других военнослужащих, и в дальнейшем, признанные нуждающимися в жилых помещениях, будут обеспечиваться жилыми помещениями, - говорится в сопроводительных документах. - При этом не учитывается жилая площадь, которой они были обеспечены в составе семей других военнослужащих, при условии, что данные военнослужащие не являются нанимателями указанных жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя по договорам социального найма".

При признании военнослужащих нуждающимися в жилье и предоставлении им и совместно с ними проживающими членам их семей квартир либо денежных средств на приобретение или строительство жилья будет учитываться ряд положений Жилищного кодекса РФ. В частности, граждане, которые с целью приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых они могут быть признаны нуждающимися в жилье, принимаются на учет "не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий".