Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать нацистскую атрибутику и символику в произведениях литературы, науки и искусства при условии осуждения нацизма. Документ в понедельник опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся поправки в статью 6 закона "Об увековечении Победы сoветского народа в Великой Отечественной вoйне 1941-1945 годов" и статью 1 закона "О прoтиводействии экстремистской деятельности". "В Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма", - говорится в законе.

В настоящее время экстремистской деятельностью является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики равно, как и атрибутики экстремистских организаций.

Согласно закону, экстремизмом не будет являться публичное демонстрирование нацисткой символики или атрибутики в случаях использования их в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения экстремизма и нацизма и отсутствии признаков их пропаганды или оправдания.