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Фонд Потанина хочет изучить мотивацию людей, переезжающих ради магистратуры в другой город

Hечь идет именно о магистрантах-победителях конкурсов фонда, сообщила гендиректор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Фонд Потанина планирует изучить факторы, на основании которых люди принимают решение переехать в другой город ради поступления в магистратуру. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в понедельник генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.

"Мы видим, что число студентов, которые приезжают [в другой город ради магистратуры], вроде бы, с одной стороны, остается небольшим, но есть явные вузы-лидеры, которые ориентированы в своих магистерских программах на привлечение студентов из других городов. Это в первую очередь, конечно же, Высшая школа экономики со всеми ее кампусами, университет ИТМО, Томские университеты и так далее", - рассказала Орачева. Она подчеркнула, что речь идет именно о магистрантах-победителях конкурсов Фонда Потанина.

По ее словам, "это требует дальнейшего изучения". "То есть мы смотрим на результат, но не смотрим пока на мотивацию - на основании каких факторов люди принимают решение переехать в другой город, и что с ними происходит дальше - после окончания магистратуры, остаются ли они в том городе, где получили высшее образование, или возвращаются или еще какая-то другая траектория", - добавила генеральный директор фонда.

Пресс-конференция была посвящена презентации результатов проекта "Магистратура 5.0: модель эффективной поддержки для устойчивого развития магистратуры нового поколения", реализованного Благотворительным фондом Владимира Потанина и Национальным фондом подготовки кадров. В 2019 году в рамках проекта "Магистратура 5.0: модель эффективной поддержки для устойчивого развития магистратуры нового поколения" состоялась апробация подхода к оценке развития магистратуры в российских вузах на базе 32 вузов-участников Стипендиальной программы Владимира Потанина.

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