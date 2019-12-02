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Минпросвещения осудило органы опеки Кузбасса за передачу в две приемные семьи 36 детей

Замминистра просвещения Татьяна Синюгина назвала недопустимым такой подход со стороны органов опеки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина раскритиковала действия органов опеки и попечительства Кемеровской области, которые позволили живущим вместе матери и дочери в течение двух лет взять на воспитание 36 приемных детей.

"Сегодня в Кемеровской области у нас находятся две приемные семьи, мама и дочь, на воспитание в которые в течение двух последних лет были переданы 36 детей. Из них 19 детей имеют те или иные ограничения здоровья, многие из них имеют серьезные проблемы. Сегодня семья - это мама и дочь, чисто по формальным признакам заключили два разных договора, но они живут вместе. Эти дети - все 36 человек вместе. Где органы опеки и попечительства были и чем они руководствовались, какими интересами, передавая их в эти условия?" - сказала Синюгина на пленарном заседании Всероссийского форума приемных семей.

По ее словам, такой формальный подход со стороны органов опеки недопустим.

"Мы же говорим не только о формальных вещах, мы же с вами говорим о семейном тепле, о том, что каждого [ребенка] нужно не только накормить и положить спать, а с каждым из них нужно заниматься", - подчеркнула замминистра.

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