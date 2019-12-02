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СМИ: лидера польской партии власти Качиньского госпитализировали

По данным портала Wirtualna Polska, ему предстоит операция на колене, которую давно откладывали

ВАРШАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский лег в больницу для проведения операции на колене, которая давно откладывалась. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Wirtualna Polska.

"Ярослав Качиньский попал в больницу. Ему предстоит операция на колене. Лидера ЗиС многие месяцы мучала боль. Он несколько раз откладывал операцию из-за наплыва обязанностей", - информировала Wirtualna Polska.

В пресс-службе партии ЗиС данные о госпитализации Качиньского не подтверждают. В больнице, медицинскими услугами которой обычно пользуется политик и члены его семьи, также отказались от комментариев.

По неофициальной информации, Качиньскому проведут давно запланированную операцию по замене коленного сустава. Эта операция должна была состояться еще в январе этого года. Тогда лидер ЗиС решил ее отложить.

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Польша
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