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Главный кот-мышелов британского МИД вернулся на службу после длительного перерыва

Черно-белый кот по кличке Палмерстон был вынужден отправиться на лечение из-за проблем, вызванных ожирением и стрессом, поскольку сотрудники Форин оффиса регулярно угощали его кошачьими лакомствами и уделяли ему слишком много внимания

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Черно-белый кот по кличке Палмерстон, работающий в МИД Соединенного Королевства на посту главного мышелова, приступил к работе после пятимесячного перерыва. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, в июле этого года кот, которому около пяти лет, был вынужден отправиться на лечение в дом к заместителю главы внешнеполитического ведомства Саймону Макдональду. Животное страдало из-за проблем, вызванных ожирением и стрессом, поскольку сотрудники Форин оффиса регулярно угощали его кошачьими лакомствами и уделяли ему слишком много внимания.

За время длительного отсутствия кота на посту появилась информация об ухудшении его состояния. Однако Макдональд отверг эти домыслы и указал в письме, адресованном персоналу ведомства, что здоровье животного "полностью восстановилось, он счастлив и готов вернуться к работе". В послании замглавы МИД сформулировал правила поведения, призванные поддержать здоровье животного. Отныне никто не должен откармливать Палмерстона угощениями, а территория его обитания должна быть ограничена в связи с тем, что возраст животного уже не позволяет ему следить за всеми помещениями. Зона, где должен находиться Палмерстон, будет ограничена несколькими комнатами и помечена наклейками с надписями "Вы входите/ покидаете зону Палмерстона". Помимо этого Макдональд попросил сотрудников предоставить коту "личное пространство, а также не будить его во время сна", отметив, что "у него есть полное право решать, с кем он желает поздороваться, а кого намерен игнорировать".

Палмерстон находится на службе министерства с апреля 2016 года. Он был назван в честь британского премьер-министра Генри Палмерстона (1784-1865), который также был министром обороны и министром иностранных дел страны.

Палмерстон не единственный кот, который состоит на госслужбе в Великобритании. В лондонской резиденции премьер-министра работает его коллега, кот по кличке Ларри, которому сейчас около 12 лет. Поселившись на Даунинг-стрит в 2011 году, он также получил официальный пост главного мышелова при секретариате британского кабинета министров. Официальные обязанности Ларри включают "прием гостей, инспектирование систем охраны и проверку спальных качеств антикварной мебели". Он также занят проработкой проблемы грызунов, которые водятся на территории комплекса правительственных зданий, однако ее решение пока "находится на стадии тактического планирования".

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Великобритания
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