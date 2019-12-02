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Горнолыжный сезон на "Красной поляне" начнется на две недели раньше из-за обилия снега

Открытие сезона запланировано на 6 декабря

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон 2019/2020 на курорте "Красная поляна" откроется на две недели раньше из-за хороших погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе курорта.

По данным пресс-службы, открытие горнолыжного сезона запланировано на 6 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что старт катаний намечался на 20 декабря.

"Прекрасные погодные условия, много снега, потому приняли решение открыться раньше", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС в понедельник руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Юрий Ткаченко, в декабре Кубань ожидают "температурные качели", а в горах наступит зима: "Сейчас на высоте две тысячи метров снежный покров в горной зоне Сочи установился 60 см. На высоте свыше 1000 м снег будет только накапливаться. Можно сказать, что там уже наступила зима", - сказал он.

В пресс-службе отметили, что катания откроются в горной долине "Цирк-2" на высоте 2,05 тыс. м над уровнем моря, где за последнюю неделю шли частые снегопады. К открытию специально для райдеров-профессионалов построят несколько фигур сноупарка.

14 декабря на курорте состоится мероприятие "Fun Contest Первый снег", в программе которого запланированы развлечения и спортивные соревнования для лыжников и сноубордистов. Кроме того, в этот день состоятся показательные выступления профессиональных райдеров, массовый заезд лучших инструкторов курорта и международный турнир по смешанным единоборствам.

В пресс-службе курорта "Роза Хутор" сообщали ТАСС, что переносить старт катаний курорт не планирует. Открытие намечено на 20 декабря. Как рассказали ТАСС в пресс-службе горно-туристического центра "Газпром", дата официального открытия не объявлялась. "Мы надеемся что официальное открытие сезона начнется после 20 декабря, но традиционно до официального у нас действует тестовое катание", - рассказали в пресс-службе.

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