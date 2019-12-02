{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне до конца года откроют 14 школ, построенных в рамках нацпроекта "Образование"

Ранее министр образования и науки республики Исмаил Байханов сообщал, что в регионе более 70 школ работают в трехсменном режиме

ГРОЗНЫЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни намерены до конца 2019 года сдать в эксплуатацию 14 школ, которые строятся в раках нацпроекта "Образование". Открытие образовательных учреждений позволит снизить количество школ, работающих в трехсменном режиме, написал в своем аккаунте в Instagram министр образования и науки республики Исмаил Байханов.

"В рамках реализации нацпроекта "Образование" в 2019 году на территории Чечни начато строительство 15 школ, 14 из которых планируется сдать до конца текущего года. Работа проводится в целях частичной ликвидации трехсменки в школах региона и держится на особом контроле главы республики Рамзана Кадырова", - написал Байханов.

Министр также добавил, что лично проводит осмотр строящихся объектов, которые на данный момент находятся на стадии проведения внутренних отделочных работ.

Ранее Байханов сообщал ТАСС, что в регионе более 70 школ работают в трехсменном режиме. Ликвидация трехсменки является одной из основных задач в сфере образования республики.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Медведев осмотрел театр "Et Cetera"
Экскурсию для премьер-министра провел директор театра Юрий Кравец
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС