В Чечне до конца года откроют 14 школ, построенных в рамках нацпроекта "Образование"

ГРОЗНЫЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни намерены до конца 2019 года сдать в эксплуатацию 14 школ, которые строятся в раках нацпроекта "Образование". Открытие образовательных учреждений позволит снизить количество школ, работающих в трехсменном режиме, написал в своем аккаунте в Instagram министр образования и науки республики Исмаил Байханов.

"В рамках реализации нацпроекта "Образование" в 2019 году на территории Чечни начато строительство 15 школ, 14 из которых планируется сдать до конца текущего года. Работа проводится в целях частичной ликвидации трехсменки в школах региона и держится на особом контроле главы республики Рамзана Кадырова", - написал Байханов.

Министр также добавил, что лично проводит осмотр строящихся объектов, которые на данный момент находятся на стадии проведения внутренних отделочных работ.

Ранее Байханов сообщал ТАСС, что в регионе более 70 школ работают в трехсменном режиме. Ликвидация трехсменки является одной из основных задач в сфере образования республики.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.