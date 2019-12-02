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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Глава МЧС Забайкалья рассказал об операции по спасению людей из упавшего с моста автобуса

Николай Басов рассказал, что спасательную операцию осложнял треснувший под автобусом лед, из-за чего использовать технику и тяжелое инженерное оборудование было невозможно

ТАСС, 2 декабря. Начальник ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю Николай Басов рассказал об уникальности операции по спасению пострадавших из упавшего с моста автобуса в воскресенье. Видео с его рассказом в понедельник распространила пресс-служба министерства.

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"Вследствие сминания кузова автобуса в поврежденном салоне оказались зажатыми пассажиры. В условиях низких температур - до минус 20 градусов - в минимально короткие сроки спасателям необходимо было провести их скорейшее деблокирование. Малейшее промедление грозило переохлаждением людей и ухудшением их состояния. В ходе операции спасатели, используя имеющий гидравлический спасательный инструмент, подняли остов автобуса, срезали крышу и проникали под него, вынося на руках пострадавших и передавая их специалистам скорой медицинской помощи. Весь процесс занял более 2,5 часов. Оперативность действий спасателей позволила сохранить 21 человеческую жизнь", - сказал Басов.

По словам начальника главка, спасательную операцию осложнял треснувший под автобусом лед. Использовать технику и тяжелое инженерное оборудование было невозможно.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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