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Власти Чувашии за шесть лет заменили 205 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов

Сейчас на территории региона находятся 525 ФАПов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) построены в Чувашии вместо 205 аварийных за последние шесть лет. Об этом заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев в эфире радио "Комсомольская правда".

"Общее количество фельдшерско-акушерских пунктов на территории нашей республики - 525. Отдельные ФАПы были аварийными и ветхими. Мы за последние шесть лет снесли 205 аварийных ветхих ФАПов и вместо них построили новые, современные, инновационные, оснащенные современным медицинским оборудованием помещения", - сказал он.

Глава Чувашии уточнил, что новые 205 фельдшерско-акушерских пунктов обошлись республике почти в 600 млн рублей вместе с оборудованием. "В этом году мы ввели 26 ФАПов, на следующий год запланировали не менее 20", - добавил он.

По словам Игнатьева, в 2021 году проблема фельдшерско-акушерских пунктов в республике будет полностью закрыта. "Мы закрываем полностью эту тему, или историческую проблему, потому что купили еще мобильные фельдшерско-акушерские пункты, где в населенном пункте проживает 100 и менее человек. Сегодня 21 мобильный ФАП курсирует по деревням", - сказал он.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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