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Путин подписал закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

Документ также дает право представителям ФСИН пресекать полеты беспилотников над исправительными учреждениями

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет силовые ведомства полномочиями пресекать полеты беспилотников, находящихся в воздухе незаконно, в том числе сбивать их. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия получают право пресекать полеты дронов-нарушителей в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов. Порядок принятия соответствующих решений, а также перечень должностных лиц, в компетенции которых они будут находиться, будут определяться руководителями этих ведомств.

Документ направлен на обеспечение общественной безопасности, в первую очередь на защиту жизни и здоровья граждан в местах проведения культурно-массовых (концертов, фестивалей, футбольных матчей и других) и публичных мероприятий, защищенности критически важных объектов (электростанций, химических предприятий), а также объектов транспортной (морских портов, железнодорожных вокзалов, магистралей), информационной и телекоммуникационной инфраструктуры (стационарных и мобильных пунктов государственного управления) от противоправного использования беспилотных воздушных судов.

Перед рассмотрением документа в третьем чтении депутаты вернули его к процедуре второго чтения, чтобы дополнить перечень ведомств, наделяемых этими полномочиями, Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России. Представителям ведомства, в частности, разрешают пресекать полеты беспилотных воздушных судов над исправительными учреждениями, следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные требования.

В зависимости от наименования ведомства закон дает право их представителям временно ограничивать или запрещать несанкционированное нахождение беспилотников в воздушном пространстве над местом проведения массового мероприятия и прилегающих к нему отдельных зонах воздушного пространства, временно ограничивать или запрещать их нахождение в воздухе для защиты жизни, здоровья и имущества граждан, в целях проведения неотложных следственных действий, оперативно-разыскных и антитеррористических мероприятий, для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, а также над местами выполнения войсками национальной гвардии служебно-боевых задач.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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