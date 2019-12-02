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Школьники из Екатеринбурга победили во Всероссийской олимпиаде по программированию

Второе место заняла команда из Грузии, третье - команда из Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Команда из Екатеринбурга одержала победу в ХХ Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию (ВКОШП), вторыми стали представители Грузии, третьими - участники из Москвы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба представительства ICPC (International Collegiate Programming Contest) в Северном Евразийском регионе.

"В этому году победителями олимпиады и золотыми призерами стала сборная команда Екатеринбурга. Ее представили ученики Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УРФУ и Гимназии №9. Второе место завоевали ученики школы № 199 Тбилиси (Грузия), московские школьники заняли третье место", - говорится в сообщении.

Всего в олимпиаде участвовали 266 команд, в том числе 161 команда из России. К участию также не первый год приглашаются школьники из других стран. В этот раз соревновались также представители Казахстана, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Армении, Киргизии и Азербайджана. Олимпиада проходила 29 и 30 ноября в пяти городах: Санкт-Петербурге и Барнауле (Россия), Алматы (Казахстан), Тбилиси (Грузия), Кременчуге (Украина).

"Огромное количество фаворитов оказалось в сложной ситуации - они не смогли справиться то ли с нервами, то ли с задачами, то ли с командной работой. В результате команда из Екатеринбурга, в составе которой было два бронзовых призера ВКОШП прошлого года, не светившаяся на каких-то личных соревнованиях и других мероприятиях, практически с самого начала вышла в лидеры и выиграла с отрывом в одну задачу. Особенно важно отметить, что в составе команды есть девочка, Алиса Гладченко, будем надеяться, что позитивный пример, который подала Алиса, станет знаком всем девушкам, кто сомневается, стоит ли идти в программирование", - процитировала пресс-служба председателя жюри олимпиады, доцента Университета ИТМО Андрея Станкевича.

Как пояснили в пресс-службе, Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию проводится по аналогичным правилам, что и чемпионат мира по программированию (International Collegiate Programming Contest). На решение заданий у команд есть пять часов, каждая команда состоит из трех человек. Задания - математические задачи, которые надо не просто решить, а написать программу, которая будет решать их для любых заданных значений. Правильность работы написанного командой кода проверяет компьютер.

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