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Инклюзивный бал стал первым проектом всероссийского инклюзивного центра в Самаре

Центр открылся на средства президентского гранта в размере 21,8 млн рублей

САМАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Всероссийский инклюзивный центр, открывшийся в Самаре по президентскому гранту, провел свой первый проект, которым стал инклюзивный бал. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с мероприятия в понедельник.

"Цели и задачи ресурсного центра - запускать такие проекты, которые меняли бы нашу с вами жизнь. Сегодня первое мероприятия нашего центра развития инклюзии регионов России - инклюзивный бал", - сказал руководитель инклюзивного ресурсного центра, член центрального штаба ОНФ Алексей Транцев.

Программа инклюзивного бала-маскарада была составлена таким образом, чтобы танцевать смог каждый желающий, в том числе танцоры с повреждением опорно-двигательного аппарата. "Для наших гостей - это сказка, возможность сделать шаг вперед, почувствовать себя абсолютно равными. Сказка должна жить в душе каждого человека, и сегодня мы можем это продемонстрировать благодаря нашим танцорам", - сказал хореограф бала Сергей Болдырев.

Инклюзивный ресурсный центр получил на развитие президентский грант в размере 21,8 млн рублей. В соответствии с описанием проекта, он направлен на повышение уровня социальной активности людей с инвалидностью и их вовлечение в социально-экономические и культурные процессы общества. Инклюзивной командой проекта будет развиваться четыре направления работы - туризм, декоративно-прикладное искусство, адаптивные салонные балы, волонтерство.

Центр будет располагаться в здании, пустовавшим более 10 лет, безвозмездно предоставленном городской администрацией Самары. Сейчас в нем, в том числе силами волонтеров, проводится капитальный ремонт.

Теги
РоссияСамарская область
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