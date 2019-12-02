Путин подписал закон о снятии ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о практической подготовке обучающихся, а также о полномочиях ректоров МГУ и СПбГУ. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон принят с поправкой, которая снимает ограничение на число возможных продлений президентом РФ полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для этой должности возраста.

Согласно федеральному закону о МГУ и СПбГУ от 10 ноября 2009 года, президент по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, установленного для замещения этой должности (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия ректора на новый срок до пяти лет. Поправка убирает из закона слово "дважды", снимая это ограничение.

В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ сроком еще на пять лет. Это стало вторым и, согласно действующему законодательству, последним переназначением Садовничего, которому в апреле исполнилось 80 лет. Садовничий является ректором МГУ с 1992 года. Его полномочия истекают в декабре.

Согласно статье 332 Трудового кодекса, в государственных и муниципальных вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. По представлению ученого совета вуза учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет.

Положения о практической подготовке обучающихся

Документ законодательно закрепляет понятие "практическая подготовка" - это "форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы".

Определяется, что практическая подготовка учащихся может проводиться не только на базе образовательных организаций, но и на базе предприятий и учреждений. Российские вузы получат возможность организовать практику для студентов в сетевой форме. Вводится норма о заключении вузами и научными организациями договоров безвозмездного пользования имуществом государственных и муниципальных унитарных предприятий "для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся".

Устанавливается, что федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждается Минпросвещения России. Оно также проводит экспертизу, по результатам которой учебники включаются в указанный перечень.