Архиерейский собор РПЦ определит отношение к поддерживающим раскол в православии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Позиция Русской православной церкви (РПЦ) в отношении православных христиан, поддерживающих раскол в православии по вопросу признания Православной церкви Украины (ПЦУ), будет определена на ближайшем Архиерейском соборе. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил в понедельник после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

"Нам предстоит тщательно рассмотреть и осмыслить процессы, происходящие сегодня во всемирном православии, и я надеюсь, что на ближайшем Архиерейском соборе будет четко определена наша позиция по отношению к расколам и к тем нашим братьям, которые, к сожалению, эти расколы поддерживают", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.

Сообщается, что патриарх говорил о ситуации, сложившейся после признания канонического статуса ПЦУ рядом поместных православных церквей. "Удивительно, как под влиянием внешних политических факторов наши православные собратья становятся на путь признания раскольников - людей, не имеющих законной хиротонии, то есть фактически мирян, которые называют себя священнослужителями! И особенно опасно и печально, что поддержка раскольникам оказывается не на уровне маргинальных групп, как бывало и раньше, но среди канонических поместных церквей", - отметил он.

ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.

Ранее заместитель председателя синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что ближайшее заседание Священного синода РПЦ примет необходимые постановления о взаимодействии с Александрийской церковью после того, как патриарх Александрийский Феодор II принял решение о признании ПЦУ.

Архиерейский собор - это орган управления, которому согласно уставу РПЦ принадлежит высшая власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных вопросах церковной жизни. Последний на данный момент Архиерейский собор РПЦ состоялся с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.