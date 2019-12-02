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Кузнецова добивается проверки органов опеки после спасения ребенка из выгребной ямы

Детский омбудсмен назвала случай с девочкой чудовищным и поблагодарила врачей, которые спасли ребенку жизнь

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила прокуратуру Краснодарского края проверить работу органов системы профилактики в отношении семьи девочки, найденной после поисков в яме уличного туалета. Об этом сообщается в понедельник на сайте уполномоченного.

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Как сообщила Кузнецова, ребенок пропал 17 ноября, ее розыском родные не занимались, заявление о пропаже подала бабушка 19 ноября. После того, как девочку нашли в деревенском туалете на одном из хуторов Новокубанского района, она находилась в коме в реанимации. Сейчас ребенок переведен в палату, с девочкой работают психологи.

"Теперь надо разобраться в причинах: поступали ли сигналы в отношении мамы девочки в последнее время. Если да, то приняли ли органы опеки необходимые меры? Мы просим краевую прокуратуру провести проверку органов системы профилактики для того, чтобы это выяснить. И после будут делаться выводы о возможных вариантах жизнеустройства ребенка", - отметила детский омбудсмен.

По информации Кузнецовой, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан.

"Это чудовищный случай. Мы находились на связи с волонтерами "Лиза Алерт", которые вели поиск ребенка, а также с коллегой из Краснодарского края. Девочку нашли в яме, в туалете, в критическом состоянии по едва слышным стонам. Сердце сжималось от каждого сообщения из больницы о состоянии девочки. И я благодарю врачей за ее спасение", - приводятся слова детского омбудсмена.

По словам Кузнецовой, мать во время поисков ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения, "местонахождением дочери не интересовалась".

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаКраснодарский край
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