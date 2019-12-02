В бюджет Ивановской области планируют заложить средства на школьное питание для малоимущих

ИВАНОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Ивановской области планируют заложить в региональный бюджет на 2020 год средства на горячее питание школьников из малоимущих семей, сообщила в понедельник пресс-служба областной думы.

"В ходе подготовки к принятию бюджета Ивановской области на 2020 год глава региона Станислав Воскресенский предложил предусмотреть средства на организацию горячего питания в школах для детей из малоимущих семей", - говорится в сообщении.

Сейчас только в некоторых муниципалитетах Ивановской области местные власти полностью компенсируют питание детям из малоимущих семей с первого по четвертый классы.

"Сейчас мы предлагаем на региональном уровне обеспечить компенсацию стоимости завтрака всем детям из малоимущих семей с первого по четвертый классы. У муниципалитетов высвободятся деньги, предлагаю, чтобы они также остались в системе образования и пошли, в том числе, на организацию школьного питания", - цитирует пресс-служба Воскресенского.

В свою очередь спикер Ивановской областной думы Марина Дмитриева отметила, что вопрос организации горячего питания в школах находится в центре внимания депутатов и неоднократно обсуждался в ходе текущей парламентской сессии.

"Считаю, что государственная поддержка муниципалитетов в этом вопросе абсолютно оправдана, потому что состояние конкретного местного бюджета не должно отражаться на детях", - приводит пресс-служба слова Дмитриевой.