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Управделами президента подарило пирог пилотам, посадившим самолет Путина в Бишкеке в туман

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова отметила настоящее мастерство экипажа

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Управление делами президента (УДП) России подарило вишневый пирог экипажу специального летного отряда "Россия", посадившему борт президента РФ Владимира Путина в Бишкеке 28 ноября в условиях сильного тумана. Об этом пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

"У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП РФ - вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера", - говорится в публикации.

По словам Крыловой, такой подарок в УДП решили сделать "за то, что в сложных погодных условиях, когда другие авиалайнеры сдавались и уходили на запасной аэродром, ребята из СЛО "Россия" ювелирно посадили борт №1". "Им мы тоже привезли вишневый пирог", - рассказала она.

Крылова обратила внимание на то, что произошедшее с президентским самолетом "со стороны [выглядело] обыденно", и в этом заслуга и настоящее мастерство экипажа.

Ранее телеканал Life сообщал, что самолет Путина, прилетевшего в Бишкек для участия в саммите ОДКБ 28 ноября, пришлось сажать в условиях сильного тумана. При этом из-за сложных погодных условий в столице Киргизии не смог приземлиться борт министра обороны Сергея Шойгу. Самолет главы Минобороны ушел на посадку на запасной аэродром в Алма-Ате (Казахстан). Расстояние между двумя городами по автотрассе превышает 200 км, тем не менее руководитель российского военного ведомства успел к началу пленарного заседания саммита ОДКБ в расширенном составе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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