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В кабмине предложили меры борьбы с бесконтрольным употреблением антибиотиков

Такие меры призваны предотвратить развитие резистентности болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Антимикробные лекарства будут отпускаться только по рецепту, назначать их без подтвержденного диагноза и продолжать лечение ими без положительной динамики будет запрещено. Такие положения содержатся во внесенном в Госдуму в понедельник правительственном законопроекте о биологической безопасности. Эти меры призваны предотвратить развитие резистентности болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам.

"В целях снижения уровня распространения инфекционных болезней, вызываемых возбудителями, обладающими устойчивостью к лекарственным препаратам, химическим и (или) биологическим средствам (резистентностью), осуществляются следующие меры по предупреждению и преодолению такой устойчивости: введение исключающих бесконтрольное применение антимикробных лекарственных препаратов ограничений", - говорится в документе.

В числе таких мер - "отпуск антимикробных лекарственных препаратов для медицинского применения по рецепту на лекарственный препарат, запрет на их назначение без подтверждения диагноза, а также на продолжение применения таких препаратов при отсутствии эффективности лечения и положительной динамики показателей состояния организма пациента".

Кроме того, предлагается учитывать производство и потребление, а также перемещение таких лекарств (как для медицинского, так и для ветеринарного применения) через границу РФ, отслеживать их оборот с участием производителей, импортеров, аптек и больниц.

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