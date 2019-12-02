Суд Москвы снова принял решение о штрафе в отношении ИД "Момент истины" за фейки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы повторно принял решение в отношении издательского дома (ИД) "Момент истины", подвергнутого ранее первому в России административному штрафу в размере 200 тыс. рублей по статье КоАП о фейковых новостях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решением судебного участка мирового судьи Хорошевского района издательский дом "Момент истины" снова признан виновным по статье КоАП о фейковых новостях (ч. 9 с. 13.15.). Ответчику назначен административный штраф в размере 200 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

19 ноября Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении ИД и направил административный материал на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Мотивом отмены решения стало ненадлежащее извещение представителей издания о судебном заседании в суде мировом участке. Вместе с тем решение о штрафе в отношении главного редактора ИД Евгения Гнеушева в размере 60 тыс. рублей районный суд признал законным.

Первый штраф за фейковые новости

15 октября судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях. Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил ей административный штраф в размере 200 тыс. рублей без конфискации предмета правонарушений. Также суд назначил административный штраф в размере 60 тыс. рублей главному редактору издания Гнеушеву.

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания (о подготовке в России майдана) и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

Как говорится в тексте апелляционной жалобы организации, "ООО "Момент истины" считает, что действиями Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ, поддержанными судом, нарушаются право на свободу слова, свободу выражения мнения, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, предусмотренное Европейской Конвенцией о защите прав человека и Конституцией РФ.

18 марта президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей. Часть 9 статьи 13.15. КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, на должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.