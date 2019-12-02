Международный форум добровольцев открывается в Сочи

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. волонтеров примут участие в Международном форуме добровольцев, который открывается во вторник в Сочи. Одной из ключевых тем слета станет участие волонтеров в реализации нацпроектов.

"На Международном форуме добровольцев соберутся более 6,5 тыс. участников из всех регионов страны и иностранных государств, чтобы поделиться опытом реализации успешных волонтерских инициатив и подвести итоги уходящего года", - сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Форум продлится до 5 декабря. Его работа будет состоять из полезной и деловой программ. В рамках полезной программы участники будут посещать различные учреждения, расположенные в Сочи. В частности, запланировано посещение Сочинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы. В рамках этого блока также пройдут презентация системы "Лиза Алерт", различные квесты, знакомство с парком науки и искусства "Сириус".

Волонтеры и нацпроекты

Одним из главных событий первого дня деловой программы станет панельная дискуссия "Роль НКО и волонтеров в реализации национальных проектов". Как ожидается, в обсуждении примет участие генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

"Участники обсудят взаимодействие добровольческого движения России с некоммерческим сектором, бизнесом и государством, а также влияние НКО на достижение результатов национальных проектов и на изменения в социальном самочувствии граждан", - подчеркнули организаторы.

На сессию пригласили представителей федеральных и региональных органов власти, в том числе руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкава и вице-президента Высшей школы экономики Льва Якобсона.

"Важным событием станет панельная дискуссия "Волонтеры масштабных спортивных и иных мероприятий: новые возможности". Российские волонтеры, которые помогали в организации чемпионата мира по футболу 2018 года, поделятся опытом и обсудят дальнейшее сотрудничестве при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2020 года, который пройдет в Катаре. К дискуссии присоединятся специалист по корпоративным связям FIFA Хани Таджие, исполнительный директор международной молодежной организации Save the dream Массимилиано Монтанари и многие другие", - сказали организаторы.

В свою очередь, участники команды "Молодежка ОНФ" предложат всем желающим присоединиться к уникальным проектам "#ГероиНашегоВремени" и "Адресная помощь людям в условиях ЧС". Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева расскажет о том, как не попасться на удочку финансовых мошенников, а член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина презентует карту бесплатных волонтерских кружков и экологическое пособие, которые работают в формате дополненной реальности.

Первый день деловой программы завершится торжественным открытием Международного форума добровольцев.

Экология и культура

4 декабря участников ждет площадка по обмену практиками в сфере социальной рекламы волонтерских проектов и мероприятия для корпоративных волонтеров.

"На панельной дискуссии "Экологический маршрут - маршрут к чистой России" участники поднимут актуальные вопросы эковолонтерства, обсудят популяризацию зеленого добровольчества и экологическую культуру граждан. Экспертами встречи выступят, как планируется, председатель межрегиональной общественной организации "Чистые игры" Дмитрий Иоффе и руководитель проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев", - сказали организаторы.

На площадке "Волонтеры культуры: создаем общество вместе". обсудят особенности работы добровольцев с учреждениями культуры.

"Также в рамках секции подведут итоги федеральной программы "Волонтеры культуры", - отметили в оргкомитете форума.

Во второй день форума пройдет интерактивная межнациональная сессия "Цели устойчивого развития ООН: как добровольчество может помочь их достижению". Там участники обсудят цели для будущего международного сотрудничества, выделят актуальные проекты, которые способствуют экономическому, социальному и экологическому развитию государств, а также поднимут тему добровольческой деятельности в этих проектах.

В свою очередь, дискуссия "Равенство возможностей: волонтерство без границ" посвятят участию людей с ограниченными возможностями здоровья в добровольческом движении.

"Экспертами встречи выступят член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, президент благотворительного фонда "Возможно все" Ксения Безуглова, руководитель программы "Особый взгляд" Ксения Дмитриева", - отметили организаторы.

В рамках форума руководитель Росстата Павел Малков и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева подпишут соглашение о сотрудничестве при проведении переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 декабря будущего года.

На форуме также представят проекты ОНФ: "Карта убитых дорог ОНФ" и "За честные закупки". При этом активисты проведут мастер-класс "Поиск сомнительных закупок", во время которого научат участников мероприятия находить и предотвращать сомнительные траты бюджетных средств.

"Член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер расскажет о том, как можно присоединиться к проекту ОНФ "Регион заботы", а сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева в ходе мастер-класса проинформирует о роли волонтерских инициатив в формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", - сообщили организаторы.

Программа дня завершится торжественной церемонией награждения победителей конкурса "Регион добрых дел".

Доброволец России

Завершающий день форума посвятят торжественному награждению победителей конкурса "Доброволец России - 2019", который является проектом платформы "Россия - страна возможностей". Конкурс проходит уже в девятый раз. В этом году на него подали более 28,1 тыс. заявок. Грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Конкурс позволяет выявить успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей, а также возможность принять участие в партнерских образовательных программах.

Завершится церемония праздничным концертом с участием известных исполнителей.