В России впервые пройдет тест на знание проблем людей с инвалидностью

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тотальный тест "Доступная Среда" впервые пройдет в России во вторник, он приурочен к Международному дню инвалидов, отмечаемому 3 декабря. Цель акции - проверить, насколько хорошо жители России знают о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья и о возможностях обеспечить им комфортные условия жизни, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

"В Международный день инвалида 3 декабря впервые по всей стране пройдет Тотальный тест "Доступная Среда" в 10:00 по московскому времени. У каждого будет возможность проверить свои знания на тему создания условий для комфортной жизни людей с инвалидностью в городском пространстве в рамках тотального теста "Доступная Среда", - сообщают организаторы, добавив, что проект поддержан Фондом президентских грантов.

Любой гражданин сможет принять участие в тестировании, уже зарегистрировано около 3 тыс. желающих. Среди них - представители органов региональной и муниципальной власти, общественных организаций, педагогические и медицинские работники, студенты. Соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития "Я есть!", актриса Ксения Алферова зачитает участникам акции 50 вопросов.

"Ключевые тематические блоки теста - морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью, советы по оказанию ситуационной помощи и при сопровождении клиентов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями, нормативная база и комплексный подход в организации доступной среды", - говорится в сообщении. Очно тестирование пройдет на площадках, организованных в "Точках кипения" в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нальчике, Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону. Также в инициативном порядке подключились площадки в Красноярском, Забайкальском краях и Курской области, рассказали организаторы теста. Дистанционное участие можно будет принять из любой точки страны на официальной странице проекта Тотальный тест "Доступная среда" на сайте: http://академия-дс.рф/total-test/.

Международный день инвалидов был утвержден резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов. По данным Минтруда, в России по состоянию на 1 октября 2019 года насчитывается 11,95 млн инвалидов, в том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов.