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Россияне назвали наименее адаптированные места для людей с инвалидностью

По данным аналитического центра НАФИ и Совета по делам инвалидов при Совфеде, речь идет об общественном транспорте, жилых домах и офисах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россияне считают общественный транспорт, жилые дома и офисы наименее приспособленными для людей с инвалидностью местами. Это следует из результатов опроса в рамках всероссийского исследования о доступности окружающей среды для людей с инвалидностью, которое провел аналитический центр НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совфеде (документ есть в распоряжении ТАСС).

3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями.

"По мнению половины россиян, несмотря на возможности современной медицины, люди с инвалидностью не могут вести полноценный образ жизни. Наибольшие проблемы с адаптацией под потребности людей с инвалидностью отмечены в сферах транспорта (59%), жилья (57%), офисных помещений (53%): по мнению большинства россиян, они недостаточно адаптированы для инвалидов", - говорится в результатах исследования.

Респондентам в формате личного интервью предлагалось оценить, адаптированы ли те или иные сферы для людей с инвалидностью. В списке были медицинские, образовательные, культурные, спортивные и финансовые учреждения, объекты городской среды, сферы услуг и торговли, государственные и муниципальные учреждения, жилые дома, офисы, а также общественный транспорт. По мнению опрошенных, наиболее адаптирована под потребности людей с инвалидностью сфера медицинских услуг: больницы и поликлиники (68%). На втором месте - финансовые учреждения (55%).

В опросе участвовали респонденты в 150 населенных пунктах в 52 российских регионах в возрасте от 18 лет. Объем выборки - 1,6 тыс. респондентов, опрашивались в том числе люди с инвалидностью. Опрос проводился в сентябре 2019 года. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Доступность объектов растет

Как заявила ТАСС вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, которая возглавляет Совет по делам инвалидов при верхней палате парламента, с каждым годом в России увеличивается доля объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, адаптированных для людей с ограниченными возможностями. "Создаются условия для дистанционного обучения, трудоустройства, повышается доступность учреждений здравоохранения и культуры, банковской сферы. Работа в этом направлении будет продолжена, нам предстоит еще многое сделать", - сказала вице-спикер.

Она добавила, что в вопросе повышения доступности окружающей среды для инвалидов также необходимо использовать современные технологии и разработки. По словам руководителя направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Елены Никишовой, в российских регионах общественный транспорт приспособлен для нужд инвалидов намного хуже, чем в Москве.

"В Москве виден прогресс в доступности общественного транспорта для маломобильных граждан: закупаются низкопольные трамваи, в метрополитене работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. Однако и столице еще есть куда расти в этой области, а в регионах транспорт приспособлен для нужд людей с инвалидностью намного хуже. Наша задача как исследователей - в деталях изучать нужды людей с инвалидностью и привлекать к этим проблемам внимание общества", - пояснила Никишова.

Профессиональные качества

Более половины опрошенных в РФ руководителей малого и среднего бизнеса положительно оценивают профессиональные качества людей с ограниченными возможностями, но каждый третий из них считает, что работники с инвалидностью требуют поблажек. Это также следует из результатов опроса в рамках всероссийского исследования о доступности окружающей среды для инвалидов, которое провел аналитический центр НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совфеде.

"Представители бизнеса склонны положительно оценивать профессиональные качества людей с инвалидностью. Так, более половины опрошенных сказали, что инвалиды исполнительны, трудолюбивы и лояльны к работодателю (53-54%). Однако со стороны предпринимателей сохраняются и некоторые стереотипы в отношении инвалидов. Каждый третий (33%) считает, что люди с инвалидностью требуют поблажек, 30% полагают, что инвалиды меньше работают, поскольку часто болеют", - говорится в результатах опроса.

По результатам опроса, в частности, 60% предпринимателей согласились, что инвалидам необходима сокращенная рабочая неделя и увеличенная продолжительность отпуска. При этом, 34% респондентов считают, что инвалиды готовы работать за более низкую зарплату, а 37% опрошенных с этим суждением не согласились.

В опросе приняли участие 487 руководителей малого и среднего бизнеса. Он проходил в форме телефонного интервью. Респондентам предлагали ряд утверждений и спрашивали, согласны они с ними или нет.

Теги
РоссияКарелова, Галина Николаевна
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