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Суд Петербурга признал законным штраф "Яндекс.Такси" за введение в заблуждение пассажиров

Летом этого года в городе произошла авария с участием автомобиля "Яндекс.Такси", у водителя не было разрешения на работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал законным штраф в 101 тыс. рублей компании "Яндекс.Такси" по решению Роспотребнадзора за то, что она ввела в заблуждение пассажиров о безопасности перевозки, во время которой произошло ДТП с двумя погибшими в Петербурге летом этого года. Компания требовала отменить штраф, но получила отказ, говорится в решении суда.

"В удовлетворении заявленных требований отказать", - отмечается в документе.

Согласно решению, после ДТП управление Роспотребнадзора по Петербургу установило, что компания "Яндекс.Такси" ввела "в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке" пассажиров и не обеспечила гарантии качества оказанных услуг.

Кроме того, как указал суд, при заказе такси у клиентов могло сложиться мнение, что они заключили договор о перевозке с самой компанией "Яндекс.Такси", которая выступала в роли посредника, а не с фактическим владельцем попавшей в ДТП машины - фирмой "Эвалайн". При этом на попавшую в аварию машину, по данным материалов суда, не было разрешения на работу в качестве такси в Петербурге.

"Потребитель является экономически слабой стороной, заключая договор через агрегатора и оплачивая ему денежные средства, предполагает, что ему будет оказана услуга с соблюдением обязательных требований, предъявляемым законодательством Российской Федерации к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, при наличии всех разрешительных документов, и услуга будет безопасной", - отмечается в решении суда.

ДТП с участием автомобиля "Яндекс.Такси" произошло рано утром 23 июля на набережной Обводного канала: машина Skoda под управлением водителя-иностранца врезалась в грузовик с прицепом. Один пассажир такси погиб на месте. Еще двоих  направили в больницу. Впоследствии еще один пассажир автомобиля скончался в больнице.

Водителя такси задержали. Он управлял машиной без прав. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика пытался сбежать с места ДТП, однако также был задержан полицейскими, у него обнаружили признаки алкогольного опьянения.

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