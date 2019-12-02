{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Виктора Бута

Жена и дочь Виктора Бута завершили поездку в США, во время которой встречались с ним

Они покинули Соединенные Штаты 1 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Супруга и дочь Виктора Бута завершили пребывание в США, во время которого они встречались с россиянином, отбывающим наказание в тюрьме города Марион (штат Иллинойс). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Как уточняется, Алла Бут и ее дочь Елизавета покинули США 1 декабря. Представители дипмиссии отметили, что "Алле Бут было оказано необходимое содействие" посольством РФ США и генконсульством в Нью-Йорке, были "организованы ее встречи с супругом, отбывающим 25-летний срок в тюрьме "Марион".

В середине сентября в тюрьме города Марион состоялись первые встречи Бута с женой и дочерью с момента вынесения приговора по его делу в 2012 году. Алла Бут на встрече с журналистами сообщила, что администрация тюрьмы разрешила им на протяжении месяца свидания по средам и четвергам, а также по субботам и воскресеньям продолжительностью по четыре часа. В конце октября Алла Бут заявила, что она и ее дочь продлили пребывание в США на месяц.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.

Теги
СШАРоссияДело Виктора Бута
Реклама на ТАСС
Билеты на самолет в Крым на январские праздники оказались в 1,7 раза дороже поезда
Средняя цена билета на поезд составила 4789 рублей, на самолет - 8063 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС