Жена и дочь Виктора Бута завершили поездку в США, во время которой встречались с ним

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Супруга и дочь Виктора Бута завершили пребывание в США, во время которого они встречались с россиянином, отбывающим наказание в тюрьме города Марион (штат Иллинойс). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Как уточняется, Алла Бут и ее дочь Елизавета покинули США 1 декабря. Представители дипмиссии отметили, что "Алле Бут было оказано необходимое содействие" посольством РФ США и генконсульством в Нью-Йорке, были "организованы ее встречи с супругом, отбывающим 25-летний срок в тюрьме "Марион".

В середине сентября в тюрьме города Марион состоялись первые встречи Бута с женой и дочерью с момента вынесения приговора по его делу в 2012 году. Алла Бут на встрече с журналистами сообщила, что администрация тюрьмы разрешила им на протяжении месяца свидания по средам и четвергам, а также по субботам и воскресеньям продолжительностью по четыре часа. В конце октября Алла Бут заявила, что она и ее дочь продлили пребывание в США на месяц.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.