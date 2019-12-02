60 лет атомному ледокольному флоту

Федеральный проект "Северный морской путь", который входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, предусматривает увеличение к этому сроку грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн, что позволит дать импульс развитию не только российской Арктики, но и тем регионам страны, которые связаны с Ледовитым океаном крупными реками Сибири и Дальнего Востока.

Ответственность за реализацию этого федерального проекта возложена на госкорпорацию "Росатом", атомные ледоколы и другие суда входящего в него ФГУП "Атомфлот" в значительной степени обеспечивают проход судов в Русской Арктике.

Объем перевозок грузов по Северному морскому пути уже растет - в 2018 году он удвоился по сравнению с 2017 годом, достигнув 20,2 млн тонн, но достичь целевых показателей 2024 года можно только за счет увеличения числа и мощности атомоходов, служащих для проводки во льдах.

Строительство новых судов даст "вторую молодость" атомному ледокольному флоту, история которого начиналась ровно 60 лет назад с первого в мире атомного ледокола "Ленин".

Новые атомные ледоколы

Наша страна - единственная, имеющая атомный ледокольный флот. Его суда не нуждаются в частых "дозаправках" топливом - ядерные реакторы работают безопасно, надежно и долго, кроме того, они экологичнее и мощнее дизельных. Такие суда требуют самых передовых научных знаний, технологий и производств, всеми этими ресурсами атомная отрасль располагала и располагает и в советские времена, и в наши дни.

Сейчас эти компетенции развиваются, в частности, в Атомфлоте, который вошел в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в 2008 году. Предприятию были переданы суда с ядерной энергетической установкой и суда атомного технологического обслуживания. Основными направлениями деятельности "Атомфлота" являются ледокольное обеспечение национальных арктических проектов, ледокольная проводка судов в акватории СМП и в замерзающие порты РФ, а также ледокольное обеспечение задач военно-морского флота в Арктике. В настоящее время в ведении Атомфлота находятся атомные ледоколы "Вайгач", "Таймыр", "Ямал", "50 лет Победы" и атомный лихтеровоз "Севморпуть".

На Балтийском заводе (Санкт-Петербург) идет строительство трех новых универсальных атомных ледоколов мощностью 60 МВт - "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они имеют двухосадочную конструкцию, что позволит использовать их как в арктических морских водах, так и в устьях полярных рек, на мелководных участках Енисея и Обской губы. В море ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной круглогодичной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, и караванов в Западном районе Арктики. Предельная толщина льда, преодолеваемая ледоколом при полной мощности на глубокой воде, составляет 2,8 м. Длина ледоколов - 173,3 м, водоизмещение - 33,54 тыс. тонн, назначенный срок службы - 40 лет.

Головной ледокол проекта 22220 "Арктика" был заложен в ноябре 2013 года, торжественный спуск на воду состоялся 16 июня 2016 года. Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" этого проекта заложен 26 мая 2015 года, спущен на воду 22 сентября 2017 года. Второй серийный атомоход "Урал" заложен 25 июля 2016 года, спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года. На Балтзаводе будут строиться еще два "22220-х", поскольку всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота предполагается строительство пяти серийных ледоколов этого проекта.

Кроме того, разрабатывается новый атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт. Это судно вдвое мощнее тех, что строятся сейчас, оно сможет ломать лед толщиной 4 м и двигаться при этом со скоростью два узла, а при толщине льда 2 м скорость проводки судов составит 10-11 узлов. "Лидер" сможет проводить суда по СМП "по расписанию", независимо от погоды и ледовой обстановки. Всего планируется три таких ледокола. Закладка первого "Лидера" планируется на дальневосточном судостроительном комплексе "Звезда". Головной "Лидер" будет строиться за счет бюджета, это 127 млрд рублей. Серийные обойдутся дешевле и будут строиться по принципу смешанного финансирования.

Новые суда позволят достичь целевых показателей 2024 года. Запланированное создание атомоходов проекта 22220 и трех "Лидеров", как ожидается, позволит российскому атомному ледокольному флоту круглогодично со скоростью, удовлетворяющей требованиям коммерческих перевозок, обеспечивать проводку судов по всей протяженности Северного морского пути.

СМП как глобальный проект

Арктические страны значительное внимание уделяют разработке природных ресурсов. Например, Россия претендует на участок арктического морского шельфа площадью 1,2 млн кв. км в районе хребта Ломоносова и поднятия Менделеева в Северном Ледовитом океане. Дания, Исландия, Канада, Норвегия и США также являются официальными претендентами на арктические ресурсы.

Но в последние десятилетия стали очевидными еще два фактора развития региона, прежде всего, в части транспортной инфраструктуры. Первый - это мощный экономический рост Китая, Южной Кореи, Индии, а также некоторых стран Юго-Восточной Азии, что увеличивает спрос на перевозки из Азиатско-Тихоокеанского региона в Западную Европу и обратно. С использованием СМП путь от Шанхая в Европу имеет протяженность около 8 тыс. морских миль, а через Суэцкий канал и Гибралтар - на 2,4 тыс. морских миль больше, выигрыш во времени оценивается в 20%, второй фактор - глобальное изменение климата, благодаря которому льды Северного Ледовитого океана не станут толще, а навигация по СМП дороже. Согласно прогнозам, до 2050 года общая площадь ледяного покрова Северного Ледовитого океана практически не изменится, условия там будут близки к современным.

Страны, далекие от Арктики, демонстрируют рост интереса к ней. Достаточно красноречивым является получение статуса наблюдателей в Арктическом совете Китаем, Японией, Республикой Корея, Индией и Сингапуром в 2013 году. Во всех этих странах арктическая политика подкреплена соответствующими стратегическими документами, собственными арктическими проектами, институтами и кадрами. Южные страны, помимо возможности использования Северного морского пути, заинтересованы в том, чтобы участвовать в разработке арктических ресурсов, как углеводородных, так и биологических; иметь возможность проводить гидрометеорологические наблюдения в интересах собственных климатических и других научных исследований.

Таким образом, развитие Русской Арктики вне глобального контекста невозможно. Северный морской путь как национальная транспортная коммуникация России в Арктике имеет исключительно важное значение для обеспечения дальнейшего развития экономики северных регионов и государства в целом.

Начало атомного ледокольного флота

3 декабря 1959 года в СССР был подписан акт Государственной комиссии о введении в эксплуатацию первого в мире надводного судна с ядерной силовой установкой - ледокола "Ленин". Атомоход, решение о необходимости создания которого было принято в ноябре 1953 года, предназначался для развития Северного морского пути, связывающего европейскую часть страны и ее Дальний Восток. Ядерная энергетическая установка для него разрабатывалась Опытным конструкторским бюро машиностроения (ныне - АО "ОКБМ им. Африкантова", входит в госкорпорацию "Росатом"). Научным руководителем работ был академик Анатолий Александров, будущий президент Академии наук СССР. Генеральный проектировщик - Центральное конструкторское бюро номер 15 (ныне - ЦКБ "Айсберг").

Длина атомного ледокола "Ленин" - 134 м, на палубе находится взлетно-посадочная площадка для вертолетов ледовой разведки. Скорость судна по чистой воде составляла 18 узлов (около 33 км/ч) и два узла (3,7 км/ч) при толщине льда более 2 м. 18 узлов - приемлемая скорость, например, для современных грузовых морских судов. Ледокол мог находиться в автономном плавании до года. На этапах проектирования и строительства судна было разработано 76 новых типов механизмов и опробовано свыше 150 новых образцов оборудования, в строительстве приняли участие более 500 предприятий СССР.

За время эксплуатации ледокол "Ленин" участвовал в 26 навигациях, прошел 655 тыс. морских миль, из них во льдах - 564 тыс. морских миль (а это 26 земных экваторов), общее число проведенных судов за все навигации - 3741. С дизельным ледоколом "Владивосток" совершил высокоширотный сквозной рейс Мурманск-Певек в мае-июне 1971 года. В эти ранние для полярной навигации месяцы сквозной рейс удалось осуществить впервые, это был не просто рекорд: рейс положил начало транзитным перевозкам грузов по Северному морскому пути (СМП) с использованием проводки транспортных судов атомными ледоколами. "Ленин" стал первым атомным ледоколом, который больше года находился в рейсе, длительность рейса составила 390 суток в навигацию 1977-1978 годов.

В то время ледокол использовался для отработки новых логистических схем в интересах нефте- и газодобычи, развития арктических регионов в целом. Первый атомный ледокол стал полигоном для проверки передовых технологий и новых научных идей.

В конце 1989 года атомный ледокол "Ленин" вывели из эксплуатации - проектный ресурс его корпуса был выработан, хотя ядерная энергетическая установка, вторая на этом судне, функционировала безотказно. Почти через 20 лет, в мае 2009 года ледокол, уже без ядерного реактора, встал на вечный прикол к причалу морского вокзала Мурманска, на его борту открылся музей, который за 10 лет посетило более 400 тыс. человек.