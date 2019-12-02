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Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали из-за инфекции

Он находится в больнице в Джорджии

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-президент США 95-летний Джимми Картер, которому в ноябре провели операцию, был вынужден вновь лечь в больницу из-за инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте основанной бывшим американским лидером неправительственной организации "Центр Картера".

Экс-президент был доставлен в больницу в Джорджии в конце прошлой недели из-за "инфекции мочевыводящих путей". "Он чувствует себя лучше и с нетерпением ждет скорого возвращения домой", - отметили представители центра. Когда именно планируется выписать Картера, не уточняется.

В ноябре бывший американский лидер был госпитализирован в Атланте для проведения операции по снижению внутричерепного давления. Он был выписан 27 ноября. Необходимость в операции возникла из-за того, что до этого Картер несколько раз падал и получал травмы.

21 октября экс-президента поместили в больницу с переломом костей таза, но уже через несколько дней выписали. В мае он также был госпитализирован с переломом шейки бедра.

Джимми Картер является самым возрастным из ныне живущих бывших американских лидеров. 1 октября ему исполнилось 95 лет. Он был президентом с 1977-го по 1981 год.

Теги
СШАКартер, Джимми
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