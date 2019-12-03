Морское сообщение между Сахалином и материком нарушено из-за циклона в Татарском проливе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) во вторник из-за непогоды приостановило движение на паромной переправе Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край) - единственное морское сообщение между Сахалином и материком. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Паромная переправа Холмск - Ванино закрыта из-за штормового предупреждения", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что один из трех паромов сейчас находится на плановом ремонте.

Ранее спасатели Сахалинской области объявляли на территории всего региона штормовое предупреждение на 3 и 4 декабря. По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 3 и ночью 4 декабря во всех 18 муниципальных образованиях Сахалина и Курил ожидается сильный снег. Прогнозируются осадки от 7 до 20 мм, сильная метель, видимость 500 метров и менее, ветер со скоростью местами до 28 м/с. Ночью 4 декабря порывы ветра будут достигать 25-35 м/с. В настоящее время на островах началось ухудшение погоды, отмечается слабый ветер и снег.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью 35 м/с несет большие разрушения на значительном пространстве. На суше бывает редко, в море вызывает очень высокие волны, опасные для судов.