{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Все заболевшие после вспышки инфекции в биробиджанском лицее дети выписаны из больниц

В лицее провели санитарную обработку

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Детей, госпитализированных после вспышки кишечной инфекции в лицее в Биробиджане, выписали из больниц. Лицей возобновил работу. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике правительства Еврейской автономной области.

"Все дети выписаны, новых случаев заболевания не было", - сказал представитель управления.

Учащиеся лицея № 23 в Биробиджане заболели 22 ноября. На уроки не пришло более 50 детей. У всех были симптомы заболевания кишечной инфекцией. Семеро детей попали в больницу. Остальные лечились дома. Затем занятия в лицее, где обучается около 1 тыс. человек, приостановили. Детей перевели на дистанционное обучение.

Он сообщил, что лицей возобновил работу. В помещениях провели санитарную обработку. После вспышки инфекции суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя, который занимался организацией питания учащихся лицея. На пищеблоке также провели дезинфекцию, сейчас он работает.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
Реклама на ТАСС
Авиарейс из Южно-Сахалинска в Шахтерск отменили из-за метели
Рейс планируют осуществить 6 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС