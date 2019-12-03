Все заболевшие после вспышки инфекции в биробиджанском лицее дети выписаны из больниц

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Детей, госпитализированных после вспышки кишечной инфекции в лицее в Биробиджане, выписали из больниц. Лицей возобновил работу. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике правительства Еврейской автономной области.

"Все дети выписаны, новых случаев заболевания не было", - сказал представитель управления.

Учащиеся лицея № 23 в Биробиджане заболели 22 ноября. На уроки не пришло более 50 детей. У всех были симптомы заболевания кишечной инфекцией. Семеро детей попали в больницу. Остальные лечились дома. Затем занятия в лицее, где обучается около 1 тыс. человек, приостановили. Детей перевели на дистанционное обучение.

Он сообщил, что лицей возобновил работу. В помещениях провели санитарную обработку. После вспышки инфекции суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя, который занимался организацией питания учащихся лицея. На пищеблоке также провели дезинфекцию, сейчас он работает.