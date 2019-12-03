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Антитеррористические учения проходят во Владивостоке

В учениях задействуют специалистов МЧС, органов власти и силовых ведомств

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Участники оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Приморском крае проводят во Владивостоке учения для совершенствования мер защиты города от терроризма. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации Владивостока.

"На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятных террористических групп, намеревающихся совершить террористические акты на объектах массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

В учениях задействуют специалистов силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления региона. Жителей и гостей дальневосточной столицы просят с пониманием отнестись к необходимости проведения такой тренировки, планировать повседневную деятельность с учетом таких учений.

Теги
РоссияПриморский край
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