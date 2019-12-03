Авиарейс из Южно-Сахалинска в Шахтерск отменили из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Вылет самолета по внутрирегиональному направлению Южно-Сахалинск - Шахтерск во вторник утром отменили из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Рейс до Шахтерска отменен из-за плохой погоды в Шахтерске", - сообщил собеседник агентства.

По информации аэропорта, самолет должен был вылететь в 10:50 по сахалинскому времени (02:50 мск). Планируется, что рейс будет осуществлен 6 декабря. Информация о количестве пассажиров и о необходимости их размещения аэропортом и авиакомпанией "Аврора" пока не уточняется.

Спасатели Сахалинской области объявили на территории всего региона штормовое предупреждение на 3 и 4 декабря. Синоптики прогнозировали сильную метель и ураганный ветер. В настоящее время на Сахалине, в том числе и в Шахтерске, отмечается слабая метель и ветер со скоростью до 12 м/с. Но в Южно-Сахалинске сейчас солнечная погода, осадков и ветра нет, температура воздуха минус 2 градуса.