{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиарейс из Южно-Сахалинска в Шахтерск отменили из-за метели

Рейс планируют осуществить 6 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Вылет самолета по внутрирегиональному направлению Южно-Сахалинск - Шахтерск во вторник утром отменили из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Рейс до Шахтерска отменен из-за плохой погоды в Шахтерске", - сообщил собеседник агентства.

По информации аэропорта, самолет должен был вылететь в 10:50 по сахалинскому времени (02:50 мск). Планируется, что рейс будет осуществлен 6 декабря. Информация о количестве пассажиров и о необходимости их размещения аэропортом и авиакомпанией "Аврора" пока не уточняется.

Спасатели Сахалинской области объявили на территории всего региона штормовое предупреждение на 3 и 4 декабря. Синоптики прогнозировали сильную метель и ураганный ветер. В настоящее время на Сахалине, в том числе и в Шахтерске, отмечается слабая метель и ветер со скоростью до 12 м/с. Но в Южно-Сахалинске сейчас солнечная погода, осадков и ветра нет, температура воздуха минус 2 градуса.

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
В России число ДТП с такси увеличилось на 60% с начала года
По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2019 года произошли 2,7 тыс. аварий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС