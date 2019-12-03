В Twitter пообещали подробнее разъяснять, какие данные о пользователях собирают

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация сети микроблогов Twitter намерена предоставлять пользователям больше информации о том, какие сведения о них она собирает, а также о предпринимаемых мерах по защите данных. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении сети микроблогов.
"Мы считаем, что компании должны быть подотчетны людям, вверяющим им свои личные данные, а также не только обеспечивать сохранность этой информации, но и разъяснять, как они это делают", - подчеркивается в документе. Сотрудники Twitter признали, что у них есть "возможности для улучшения" в этой сфере.
Today we are updating our Terms and Privacy Policy and launching the Twitter Privacy Center. These updates are backed by an evolving privacy and data protection program intended to keep us accountable and your data safe.— Twitter Safety (@TwitterSafety) December 2, 2019
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Twitter объявил о создании сетевого ресурса, на котором будет рассказываться о том, какие меры предпринимают сотрудники компании для защиты личных данных пользователей, об инициативах с этой целью, а также о допущенных в данной сфере нарушениях. Новый сайт получил название Twitter Privacy Center. "Мы полагаем, что вы должны знать, какие сведения мы собираем о вас, как применяем их, а также, что у вас должен быть полноценный контроль и над тем, и над другим", - отмечается в заявлении, опубликованном на данном ресурсе.
В Twitter также сообщили, что планируют с 1 января 2020 года внести изменения в политику конфиденциальности. Одно из них предполагает, что теперь пользователям, которые живут "за пределами США, ЕС, и Европейской экономической зоны", предоставлять услуги будет компания Twitter, которая базируется в Сан-Франциско. Ранее это делала ее дочерняя структура под названием Twitter International Company, головной офис которой находится в Ирландии. Это позволит администрации при обслуживании пользователей по всему миру руководствоваться законодательством США, а не ЕС.
Ежемесячная аудитория Twitter составляла примерно 320 млн человек в феврале. Рыночная капитализация компании превышает $23 млрд.