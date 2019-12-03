В Twitter пообещали подробнее разъяснять, какие данные о пользователях собирают

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация сети микроблогов Twitter намерена предоставлять пользователям больше информации о том, какие сведения о них она собирает, а также о предпринимаемых мерах по защите данных. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении сети микроблогов.

"Мы считаем, что компании должны быть подотчетны людям, вверяющим им свои личные данные, а также не только обеспечивать сохранность этой информации, но и разъяснять, как они это делают", - подчеркивается в документе. Сотрудники Twitter признали, что у них есть "возможности для улучшения" в этой сфере.