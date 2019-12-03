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МЧС объявило штормовое предупреждение в море у западного побережья Сахалина

Местных жителей просят не выходить на берег

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Спасатели Сахалинской области объявили экстренное предупреждение в морской акватории у западного побережья Сахалина из-за прогноза очень высоких волн во вторник на 3 и 4 декабря. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск" и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом", - говорится в распространенном сообщении.

По информации МЧС, вечером во вторник и до середины дня среды у западного побережья острова ожидается опасное волнение в море, способное повредить береговые сооружения. Жителей расположенных там населенных пунктов просят не выходить на берег.

Ранее спасатели Сахалинской области объявили на сухопутной территории всего региона штормовое предупреждение на 3 и 4 декабря. Синоптики прогнозировали сильную метель и ураганный ветер. В настоящее время не работает паромная переправа между Сахалином и материком, отменен авиарейс из Южно-Сахалинска до Шахтерска, приостановлено автобусное сообщение на севере острова между Ногликами и Охой.

Сейчас на Сахалине отмечается слабая метель и ветер со скоростью до 12 м/с. Но в Южно-Сахалинске и на Курилах сохраняется солнечная погода, осадков и ветра нет, температура воздуха минус 2 градуса.

Теги
РоссияСахалинская область
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