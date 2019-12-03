Второго близнеца с Сахалина, нуждающегося в пересадке почки, отправили в Москву

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет с одним из девятимесячных братьев-близнецов, нуждающихся в трансплантации почек, во вторник днем вылетел из Южно-Сахалинска в Москву. Об этом сообщила ТАСС мать близнецов Дарья Кузнецова.

Дети сахалинцев Дарьи и Сергея Кузнецовых нуждаются в скорейшей пересадке почек. В Сахалинской области такие сложные операции не проводят. Поэтому оперировать близнецов будут в Москве. Одного из братьев уже доставили в Российскую детскую клиническую больницу. Сейчас ему вводят необходимые для операции вакцины. Второй брат, страдающий аналогичным заболеванием, до этого дня находился в Южно-Сахалинске. Его консультировали московские специалисты. Московские врачи планируют провести операции детям в январе 2020 года.

"Мы сейчас ждем вылет в Москву в 11:45 местного времени (03:45 мск - прим. ТАСС)", - сообщила собеседница агентства перед отправкой самолета. В аэропорту Южно-Сахалинска вылет воздушного судна ТАСС подтвердили. Самолет покинул остров с задержкой примерно на полчаса - в 12:23 (04:23 мск).

На прошлой неделе в региональном Минздраве ТАСС рассказали, что глава ведомства Владимир Ющук взял ситуацию под личный контроль и приложил все усилия для госпитализации детей в Москву и по возможности скорейшего начала лечения. Он держит связь с родителями близнецов и представителями Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), где будут оперировать детей.

В сахалинском правительстве добавили, что перелет второму ребенку осуществлен за счет бюджета региона. Младенец отправлен в сопровождении врачей-реаниматологов и мамы. Также местные власти уточнили, что семья близнецов числится как благополучная. На протяжении всей жизни младенцев им оказывалось бесплатное дорогостоящее лечение.