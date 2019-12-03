НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске создадут цифровую модель, прогнозирующую распространение лесных пожаров с учетом множества факторов. Об этом сообщил ТАСС главный научный сотрудник лаборатории кинетики процессов горения Института химической кинетики и горения СО РАН Олег Коробейничев.

"Мы хотим разработать цифровую модель, которая описывает распространение низовых лесных пожаров. Эта модель будет включать в себя [прогноз] зависимости распространения пожара от скорости ветра и от других параметров", - сказал Коробейничев, не уточнив даты появления модели.

По его словам, данная цифровая модель сможет предсказывать опасность и потенциальную зону распространения пожаров для леса любого типа. Она позволит не допустить неконтролируемого распространения умышленных сжиганий.

Ученые уже провели исследование распространения пожаров в лабораторных условиях на хвойных деревьях. В частности, они измерили зависимость скорости распространения пожара от ветра при низком ветре, чего ранее не делалось. Следующим этапом станет масштабирование разработок вне лабораторий. Кроме того, чтобы добиться максимальной точности, ученые используют датчики тепловых потоков, которые позволяют измерять интенсивность тепловых потоков по всей зоне горения, а также, отслеживать температуру отдельных хвоинок.

Лесные пожары начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. Площадь, которую они прошли, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей.

Окончательно ущерб будет подсчитан по итогам всего года. Пожароопасный сезон в настоящее время открыт в 16 субъектах РФ.