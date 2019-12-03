"Авиапоиск" увековечил память погибших на озере Хасан воинов пятиконечной звездой

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Поисковое объединение "Авиапоиск" установило в канун Дня Неизвестного Солдата памятный знак на месте гибели красноармейца Степана Белова, который участвовал в боях у озера Хасан. Об этом сообщило журналистам поисковое объединение во вторник.

Ежегодно 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. В этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Александровском саду у стен Московского Кремля.

"В канун Дня Неизвестного Солдата приморские поисковики вместе с [владивостокским] Музеем исторической техники увековечили память красноармейца Белова Степана Алексеевича, обнаруженного "Авиапоиском" в 2012 году в полосе наступления 40-й стрелковой дивизии у южной части озера Хасан. Тогда же личность советского солдата была установлена по инициалам Б.С.А. на котелке, лежащем вместе с останками", - сообщило поисковое объединение.

Глава поискового отряда Ярослав Ливанский уточнил ТАСС, что памятный знак установили на склоне сопки Пулеметная горка на озере Хасан. Поисковики устанавливают памятные знаки в виде красных пятиконечных звезд на местах ожесточенных боев, где обнаруживаются останки защитников Отечества. Вскоре еще две такие звезды планируется установить неподалеку от знака, посвященного Степану Белову. Здесь "Авиапоиск" обнаружил останки еще двух пропавших неизвестных красноармейцев, защищавших границу Советского Союза у озера Хасан в 1938 году.

В завершение работ один из шлемов, который обнаружили вместе с бойцами, передали Казачьему военно-патриотическому клубу "Держава" из Славянки. С ним в 2020 году "Авиапоиск" планирует отреставрировать воинские захоронения и провести церемонию захоронения погибших защитников Отечества. В сентябре 2019 года "Авиапоиск" спустя пять лет возобновил поисковые работы на местах сражения у озера Хасан. Кроме полевых работ объединение ведет масштабную работу с архивами. Так, в октябре во время работы в Центральном архиве Минобороны РФ удалось обнаружить более 110 ранее неизвестных мест катастроф боевых самолетов на Дальнем Востоке, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

Пресноводное озеро Хасан находится на юге Приморья. В 1938 году между Японской императорской армией и Красной армией у озера Хасан и реки Туманной прошла серия военных столкновений в связи с оспариванием японцами этих территорий.