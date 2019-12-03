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"Ъ": в России число ДТП с такси увеличилось на 60% с начала года

По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2019 года произошли 2,7 тыс. аварий
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число аварий с участием такси по всей России выросло на 60% и составило 2,7 тыс. аварий за 10 месяцев 2019 года. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на начальника организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергея Рыжова.

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"Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения", - пояснил Рыжов.

Кроме того, в связи с низкими тарифами интернет-агрегаторов такси, водители вынуждены работать без отдыха по 12-14 часов.

Как уточняет издание, количество погибших и пострадавших в ДТП с участием такси по всей стране увеличилось на 41% (110 человек) и 63,9% (3,66 тыс.) соответственно.

В настоящее время власти столицы направили в Госдуму ряд предложений, которые предусматривают обязательное наличие российских прав для водителей такси.

В первом чтении законопроект о госрегулировании работы такси был принят Госдумой в декабре 2018 года. Документ, в частности, устанавливает, что разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будут выдавать на срок не менее пяти лет, а также обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей использовать в качестве такси только машины, допущенные к участию в дорожном движении. Общий водительский стаж таксистов должен быть не менее трех лет. В мае 2019 года глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что законопроект о госрегулировании работы такси дополнят поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя, после выработки которой он не сможет брать заказы.

Теги
РоссияМосквичев, Евгений Сергеевич
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